Кадыров назвал "дебилизмом" санкции США против него

Кадыров отметил, что не испуган и не удивлен такому шагу США, санкции не повлияют на развитие Чеченской республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США против футбольного клуба "Ахмат" и Фонда имени Ахмата Кадырова дебилизмом, добавив, что ограничения никак не повлияют на республику, сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале Кадыров пишет, что санкции "аукнутся" американцам.

США ввели санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов.

"Закон Магнитского" позволяет вводить персональные санкции против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. Фигурантам обновляемого санкционного списка запрещается въезд в США, а их финансовые активы в американских банках блокируются.

Кадыров отметил, что не испуган и не удивлен такому шагу США.

Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название – "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда — пишет глава Чечни.

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