В казахстанских поездах можно ездить по электронному удостоверению личности

Это альтернативный вариант проверки статуса пассажира, который фиксирует факт посадки пассажира в вагон.

С декабря 2020 года в Казахстане запустили проект посадки в вагон при помощи электронного удостоверения личности (Е-удостоверение), передает zakon.kz.

Это альтернативный вариант проверки статуса пассажира, который фиксирует факт посадки пассажира в вагон. Для этого пассажиру необходимо быть зарегистрированным в Базе мобильных граждан и иметь приложение электронного правительства eGov mobile на своем мобильном телефоне, - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

При посадке в вагон проводник путем сканирования Е-удостоверения через Мобильный терминал проводника (МТП) проверяет статус пассажира. После успешного считывания QR-кода с приложения eGov mobile на мобильном устройстве пассажира и одобрения статуса в МТП пассажир может пройти внутрь вагона и занять свое место, указанное в проездном документе (билете).

Наша цель – максимально облегчить и упростить жизнь каждого казахстанца через решения цифровизации. Каждый из нас хотя бы раз забывал документы дома. Раньше при посадке на поезд нужно было иметь при себе удостоверение личности, а сейчас достаточно иметь при себе смартфон и доступ к приложению Egov, – прокомментировал министр цифрового развития Багдат Мусин.

При использовании Е-удостоверения пассажирам следует знать следующее:

• В Е-удостоверении содержатся следующие сведения: фото, ФИО, дата и место рождения, срок действия документа, ИИН.

• Е-удостоверение действует только на территории РК. При посадке на межгосударственные и приграничные маршруты Е-удостоверение не будет действовать.

• Срок действия Е-удостоверения точно такой же, как и бумажного. Если истекает срок бумажного, то истекает срок у цифрового. Поэтому во избежания недоразумений при посадке в вагон следует заранее проверить срок действия ваших документов.

• В Е-удостоверении генерируется уникальный QR-код, отсканировав который можно проверить его подлинность. В целях защиты личных данных доступ к QR-коду третьим лицам ограничен по времени.

• Е-удостоверение не заменяет собой полностью оригинальное удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Поэтому и в пути следования пассажиру желательно при себе иметь оригинал документа.

• При этом в случае возврата проездных документов (билетов) через билетные кассы, требуется предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность пассажира.

• Следует помнить, что Е-удостоверение будет недоступным, если у вас сел аккумулятор в телефоне, закончился интернет-трафик или отсутствует подключение к сети в мобильном телефоне.

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