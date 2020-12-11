В Шымкенте запретили проводить новогодние праздники и ограничили работу рынков

Общественный транспорт работает с 7:00 до 23:00.

Главный государственный санитарный врач города Шымкента подписал постановление от 11 декабря 2020 года, которым внес изменения изменения и дополнения в постановление от 6 ноября 202 года, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что ограничивается деятельность продовольственных и непродовольственных рынков, ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м на посетителя в будние дни с 6 до 18 часов, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 17 часов. Не крытые рынки работают в обычном режиме. При этом определить один день недели для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

Также ограничивается деятельность продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дом, вне зависимости от места нахождения по времени с 9.00 до 23 часов во все дни.

В то же время ограничивается деятельность по времени с 7 до 23 часов (все дни) объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, бары и т.д.), в том числе расположенных в ТРЦ, с размещением посадочных столов до 50 посадочных мест.

По-прежнему запрещено проводить торжественные и памятные мероприятия (корпоративы, банкеты, поминки, юбилеи и т.д.). Запрещено работать банкетным залам и использовать кальяны в объектах общепита.

Также запрещено проводить зрелищные, спортивные, семейные и прочие мероприятия, в том числе конференции, семинары, массовые новогодние мероприятия, включая утренники.

Кроме того, запрещено работать циркам и другим развлекательным заведениям.

Общественный транспорт работает с 7:00 до 23:00.

Подробнее тест постановления смотрите здесь.

Постановление вступает в силу с момента подписания.



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