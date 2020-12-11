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AstraZeneca объявила о совместных испытаниях своей вакцины и "Спутника V"

Научное сотрудничество поможет изучить потенциал комбинированного применения вакцин.

Фото : abnews.ru11 декабря 2020, 19:40

Британская компания AstraZeneca объявила о начале испытаний совместного применения Оксфордской вакцины от коронавируса и российской "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Как сообщили в компании, совместное применение разных вакцин от коронавируса, предположительно, может вызывать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ. Испытания пройдут на добровольцах старше 18 лет.

Научное сотрудничество компании с центром Гамалеи поможет изучить потенциал комбинированного применения вакцин, оценить их совместную работу по выработке иммунитета к коронавирусу и повысить в будущем доступность вакцинации от вируса, говорится в сообщении компании.

Оба препарата разработали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишили способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.

В конце ноября команда разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложила британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.


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