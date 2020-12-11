В Кокшетау и Степногорске ослабили карантин

С 12 декабря снимается запрет на въезд/выезд граждан из этих городов.

Главный санитарный врач Акмолинской области внес изменения в постановление "О дальнейшем усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", сообщает zakon.kz.

С 12 декабря снимается запрет на въезд/выезд граждан из Кокшетау и Степногорска.

Возобновляется движение пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних автобусных, микроавтобусных перевозок.

В городах разрешается деятельность религиозных объектов при соблюдении установленных требований и без проведений коллективных мероприятий (индивидуальные, групповые репетиции при заполняемости не более 30%), а также библиотек и музеев.

Продовольственным магазинам, минимаркетам, супермаркетам, гипермаркетам в Кокшетау и Степногорске разрешается работать с 07:00 до 22:00, а не до 20:30, как прежде.

Время работы непродовольственных магазинов тоже продлевается. Новый график работы - с 9:00 до 22:00, а не до 20:30, как прежде.

Разрешается деятельность ТРЦ, торговых объектов при соблюдении заполняемости не более 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя. Но приостанавливается работа объектов площадью более 2000 кв. м в воскресные и праздничные дни за исключением ТРЦ и торговых сетей, реализующих стройматериал и запчасти с режимом работы с 10:00 до 17:00 часов.

Деятельность крытых непродовольственных и продовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и др. по типу рынков) теперь будет осуществляться в будние дни с 9:00 до 19:00, вместо 10:00 до 20:30, как ранее. В воскресные и праздничные дни они работать не будут.

Открытые продовольственные и непродовольственные рынки, как и прежде будут работать в воскресные дни с 08:00 до 17:00 часов.

Сохраняется разрешение на деятельность объектов общественного питания при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест - не более 50% от расчетной мощности. Но время работы изменено. Теперь заведения функционируют с 8:00 до 22:00 (разрешается доставка до 00:00). Проведение коллективных мероприятий, по-прежнему запрещено.

Салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, СПА-центры, объекты оказывающие косметологические услуги смогут работать до 22:00, вместо 20:30, как прежде.

Но ограничение работы такси в этих городах усиливается. Новый график – с 23:00 до 06:00, а не с 21:00, как было ранее (не более 2-х человек, за исключением членов семьи).

Также всем жителям Акмолинской области, в особенности лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания с 23:00 до 06:00 без крайней необходимости. Прежде рекомендовалось не выходить из дома после 21:00.

Исключение делается если необходимо приобрести лекарства и медицинские изделия, или надо выехать в медицинское учреждение по экстренному случаю.

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