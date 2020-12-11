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В Алматинской области произошло землетрясение в 2-3 балла

Эпицентр расположен в 110 км от города Алматы на территории Кегенского района.

Фото : elarna.net11 декабря 2020, 21:21

11 декабря в 20:19 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Как передает сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК", эпицентр землетрясения расположен в 110 км от города Алматы на территории Кегенского района Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения 10.1.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 42.90° с.ш. 78.20° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощутимое Саты 2-3 балла


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