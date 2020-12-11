Пользователям Chrome и Firefox угрожает вредоносное ПО

Киберпреступники массово распространяют Adrozek – семейство вредоносных программ, представляющих собой модификаторы к обозревателям и встраивающих в них назойливую рекламу.

В Microsoft заявили о том, что ряд популярных браузеров бессильны перед вредоносной программой, которая подменяет результаты поисковой выдачи. Под угрозой оказались пользователи Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Яндекс.Браузер, сообщает zakon.kz.

Киберпреступники массово распространяют Adrozek – семейство вредоносных программ, представляющих собой модификаторы к обозревателям и встраивающих в них назойливую рекламу. Модификаторы для браузеров неизвестные киберпреступники используют для кражи данных и получения прибыли с юзеров.

По данным Microsoft, Adrozek впервые был замечен в мае 2020 года. В августе, на пике своей активности, он ежедневно заражал не менее 30 тысяч браузеров. Всего с мая по сентябрь, по оценкам специалистов, вредонос поразил "сотни тысяч" устройств по всему миру. Наибольшая часть его жертв приходится на Европу, затем следуют Южная и Юго-Восточная Азия.

Атаки такого типа наблюдались и раньше, но, по данным Microsoft, масштаб и сложность кампании, нацеленной на пользователей сразу нескольких браузеров через распределенную инфраструктуру, показывают, что киберпреступники становятся все более изощренными. Специалистам Microsoft удалось выявить 159 доменов, на каждом из которых в среднем размещены более 17 тыс. URL-адресов, каждый из которых ведет к более чем 15 тыс. полиморфных образцов вредоносного ПО.

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