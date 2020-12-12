Крупные ТРЦ в Нур-Султане переходят на круглосуточную работу

Акимат города - за. Врачи - категорически против.

24 часа в сутки будут работать торгово-развлекательные центры в Нур-Султане. Такое объявление сделал аким города Алтай Кульгинов, сообщает zakon.kz.

И это несмотря на то, что Нур-Султан - в "красной зоне". Санитарные врачи, наоборот, заговорили об ужесточении карантина и не исключают, что в ближайшее время вокруг города могут появиться блокпосты, передает Первый канал "Евразия".

Разрешение на круглосуточную работу акимат дал только крупным торговым центрам Нур-Султана площадью больше 2 тысяч квадратных метров. И все для того, чтобы предновогодний шопинг прошел без очередей в спокойной обстановке.

Любой наш горожанин, любой человек, который там хочет закупиться, мог посетить в любое удобное для него время, поэтому мы не будем создавать узкий коридор и столпотворение, - объясняет аким города Алтай Кульгинов.

Горожане удивились, но заявили, что готовы штурмовать ТРЦ и ночью. Хотя многие не совсем понимают логику принятия подобных решений.

Чем больше времени работает ТРЦ, тем меньше в них народу.

Уже должно быть у людей понимание социальной дистанции. Так что пусть ходят. Все равно в автобусе переполнено.

Конечно, удобно, но тут важнее здоровье, и лучше, конечно, страховаться, дома сидеть.

Скорее всего, ночью никто не будет приходить, и смысла нет. Просто это дополнительные операционные затраты.

Спустя несколько часов после заявления Кульгинова столичные эпидемиологи озвучили уже другой вариант развития событий. Столица в "красной зоне" и карантинные и ограничительные меры ужесточат! Для этого, как выяснилось, уже подготовили проекты постановлений. Документы могут подписать и опубликовать уже в ближайшее время.

В этом случае ТРЦ в праздничные и выходные дни снова придется закрыть.

Вопрос по установлению блокпостов пока не стоит. Мы будем наблюдать ситуацию. Если будет тенденция к росту, к установлению санитарных постов. Есть ограничения в отношении ТРЦ, те, которые должны выводиться, ТРЦ - отменять их работу в выходные и, соответственно, в праздничные дни, - предупреждает и. о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана Айгуль Шагалтаева.

В "красную зону" Нур-Султан попал только из-за несоблюдения жителями санитарных правил, утверждают специалисты. Среди заболевших - больше всего мужчин. Только за один день - 10 декабря, подтвердилось 118 случаев, среди них 14 школьников. Причем большинство детей находились на дистанционном обучении.

Из-за регистрации среди детей школьного возраста, среди преподавателей школ мы планируем, рассматриваем вопрос приостановления офлайн-обучения в школах. Проект постановления на сегодняшний день готов, на сегодняшний день в процессе согласования, - говорит главный санитарный врач столицы Жанна Пралиева.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!