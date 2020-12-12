Головкин показал эпичное видео перед рекордной защитой титула

Через семь дней состоится бой Головкин — Шеремета.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) опубликовал проморолик, посвященный предстоящему поединку с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает Sports.kz.

На своей странице в инстаграм легенда мирового бокса из Казахстана показал видео крутых моментов своих боев. Под эпичное музыкальное сопровождение продемонстрированы эффектные нокауты в исполнении Головкина, а подпись в конце видео гласит:

Мой путь к 21-й защите титула. Семь дней до боя. Рекордная защита титула чемпиона мира.

На протяжении ролика звучат несколько фраз Головкина:

Каждый бой опасен. Это же бокс! Я никогда не делю мои бои на легкие и трудные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

Напомним, бой Головкин — Шеремета состоится 18 декабря в Голливуде (штат Флорида) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino. По казахстанскому времени событие пройдет утром 19 декабря. Геннадий в предстоящем поединке поставит на кон свои титулы чемпиона мира по версии IBF и IBO в среднем весе.

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