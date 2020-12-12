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Сотни мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря

На побережье выбросило почти 300 тел за четыре дня.

Фото : 24kz12 декабря 2020, 09:59

В Дагестане на берегу Каспия экологи нашли три сотни мертвых краснокнижных тюленей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кaspyinfo.

Причину гибели животных будут выяснять эксперты из Астрахани и Москвы, которые уже прибыли в республику.

В числе возможных причин смерти животных называют: гибель из-за инфекций, отравления нефтепродуктами или тяжёлыми металлами.

За последние сто лет численность каспийской нерпы сократилась в 25 раз, передает телеканал ОТР. Одним из основных негативных факторов, ведущих к сокращению вида, является загрязнение моря.


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