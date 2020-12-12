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"Иранскую Анджелину Джоли" посадили на 10 лет

Ее обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.

Фото : bigpicture.ru12 декабря 2020, 10:21

В Иране Фатиму Хишванд (известную под псевдонимом Сахар Табар) приговорили к десяти годам лишения свободы, сообщает zakon.kz.

По информации Daily Mail, ее обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.

Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка, — написала иранская журналистка Масих Алинеджад.

В апреле блогерша заразилась коронавирусом. Первоначально Хишванд перевели в тюремный карантинный изолятор, однако ее состояние продолжало ухудшаться. Администрация тюрьмы была вынуждена разрешить госпитализацию. Для продолжения лечения девушку доставили в больницу в Тегеране.

Как сообщает Lenta.ru, Сахар Табар, прославилась в 2018 году после публикации фотографий, на которых она напоминала одновременно Анджелину Джоли и зомби. Позднее девушка призналась, что создала этот образ при помощи макияжа и Photoshop, и продемонстрировала свое настоящее лицо. Она попала за решетку после ареста в октябре 2019 года.


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