Жертвы финансовых пирамид штурмуют акимат в Шымкенте

Они требуют "заморозить" их кредиты.

Обманутые вкладчики "ГАРАНТ 24 Ломбард" и других сомнительных контор просят "заморозить" их кредиты. Жалуются, что уже не в состоянии платить, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жертвы финпирамиды требуют встречи с градоначальником. Бывшие вкладчики "ГАРАНТ 24", "Выгодный займ" и "Estate ломбард" просят помочь с долгами по кредитам. Горожане вложили в пирамиду миллионы тенге. Теперь им нечем платить по банковским займам. Люди хотят, чтобы им дали отсрочку до окончания суда. Говорят, устали от финансовых проблем.

Обманутые вкладчики недовольны и ходом следствия. Переживают, что главные фигуранты дела и их подельники до сих пор на свободе.

Во главе этих компаний стоят наши казахские парни, Ахат и Куаныш. До сих пор их не могут поймать. Сидит только у нас по городу Шымкент, директор. А у него таких полномочий не было. Мы также написали заявление на кассирш, на бухгалтеров, на менеджеров. Но они на свободе, - рассказывает жительница Шымкента Динара Муратова.

В громкой финансовой афере пострадало почти две тысячи шымкентцев. Люди вкладывали деньги в финансовую пирамиду, надеясь заработать на процентах. В итоге, угодили в ловушку.

К возмущенным вкладчикам вышли сотрудники акимата и полицейские. Они пообещали, что всех кассиров и менеджеров финансовой пирамиды, проверят на мошенничество.

Расследование по уголовному делу в отношении кассиров, менеджеров сейчас мы будем вести сами. И дополнительные материалы потом направим в суд, - сказал заместитель начальника следственного управления ДП г. Шымкент Серик Еркинбаев.

А вот вопрос отсрочки выплат пока остается открытым. В акимате говорят, что для решения вопроса потребуется дополнительное время.

Банкам мы дали 2 недели. Там же директора филиалов, и они не решают такие вопросы. Есть свои внутренние правила. Филиалы должны будут отправить Ваши заявки в кредитный комитет. Они принимают решение, в том числе по отсрочке и по прощению долгов. Результаты переговоров с банкирами власти обещают озвучить через неделю. В акимате также заявили, что готовы помочь тем, кто остался без работы и дохода. Нуждающихся чиновники трудоустроят, - сказал заместитель акима Шымкента Айбек Саттыбаев.

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