Всех, кто владеет какой либо информации об этих детях просят сообщить по телефону 102.

Двое детей пропали в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области в 40 км от города Арысь с кошары "Карагайлы" сельского округа Кожатогай 11 декабря 2020 года примерно в 15.00 в неизвестном направлении ушли и не вернулись домой двое малолетних братьев 8-летний Жуманиязов Акжигит и 5-летний Жуманиязов Нуржигит, - сообщили в пресс-служба ДП области.

Приметы детей:

Жуманиязов Акжигит, родился в 2012 году. Рост примерно 120-130 см. Был одет в джемпер красного цвета, черные спортивные брюки, шапка белого цвета.

Жуманиязов Нуржигит, 2015 года рождения. Рост примерно 120-130 см. Был одет в куртку синего цвета, черные спортивные брюки, шапка красного цвета.

На месте работает специальная розыскная группа из числа сотрудников криминальной полиции ДП Туркестанской области. Также в поиски двух малолетних братьев вовлечены личный состав Арысского РОП, солдаты воинской части и волонтеры.

Всех, кто владеет какой либо информации об этих детях просят сообщить по телефону 102.

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