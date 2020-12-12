Названо время завершения пандемии коронавируса 

Это станет возможным благодаря прорыву в науке.

Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он полагает, что во втором квартале 2021 года стоит ждать окончания пандемии.

Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году, - сказал Якобсен.

По его мнению, что быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых "дела уже идут лучше". "Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими.

Стин Якобсен подчеркнул, что это станет возможным благодаря прорыву в науке.

Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации. Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое, - заключил он.

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