Развитие современной казахстанской государственности обсудили на круглом столе в Париже

Международный круглый стол был посвящен празднованию Дня Независимости Республики Казахстан.

Международный круглый стол на тему "Нурсултан Назарбаев – основатель современной казахстанской государственности", посвященный Дню Первого Президента и празднованию Дня Независимости Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

В мероприятии, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, приняли участие руководство Фонда Нурсултана Назарбаева, Конституционного Совета РК, Ассамблеи народа Казахстана, Министерства юстиции РК, Международного финансового центра "Астана", Казахского национального педагогического университета им. Абая, Института Сорбонна-Казахстан, а также представители Посольства Франции в Казахстане, регионального офиса ООН в Алматы и другие.

В своем приветственном слове Посол Казахстана в Париже Жан Галиев подчеркнул, что, благодаря дальновидной политике Первого Президента– Елбасы Нурсултана Назарбаева, в нашей стране c первых дней независимости особое внимание уделяется формированию новых поколений образованной казахстанской молодежи, на плечи которой будет возложена ответственная задача по развитию современного и прогрессивного государства, активного участника международной жизни.

Ознакомив участников круглого стола с основными итогами первого десятилетия стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, дипломат подчеркнул, что расширение сотрудничества в сфере образования является одним из его приоритетных направлений. В этой связи он отметил, что открытие в 2014 году в г.Алматы Института "Сорбонна-Казахстан" состоялось, благодаря личной поддержке Н.А.Назарбаева и стало важным вкладом в расширение двустороннего сотрудничества в этой сфере.

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