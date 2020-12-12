Находится в желтой зоне: эпидемиолог дала рекомендации алматинцам

Эпидемиолог отметил, что алматинцам нужно не терять бдительность и не расслабляться в условиях мнимого благополучия.

На фоне осложнения эпидемиологической ситуации в мире и Алматы на площадке Региональной службы коммуникаций состоялось онлайн-интервью заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыковой, сообщает zakon.kz.

В ходе интервью спикер ответила на наиболее распространенные вопросы и озвучила ряд рекомендаций жителям города по обеспечению максимальной защиты организма и снижения риска заражения.

Алматинцам нужно не терять бдительность и не расслабляться в условиях мнимого благополучия, соблюдать все ограничительные меры, предпринятые городскими властями. Не секрет, что населением продолжаются проводиться, несмотря на запрет, различные массовые мероприятия – свадьбы, праздничные мероприятия, поминки и другие, где очень высокий риск заражения, а также беспечное поведение населения в городском общественном транспорте. Повсеместно наблюдается формальное использование масок (на подбородке, прикрыв только рот и т. д.), - отметила она.

Также спикер ответила на вопрос, как влияет смена погоды на коронавирус.

Из горькой практики известно, что коронавирус не имеет сезонности и может бушевать даже в жаркий период года. Пик заболеваемости в первую волну эпидемии в Алматы пришелся на июнь-июль месяцы. Нетрудно представить, какие могут возникнуть осложнения в случае наслоения заболеваний гриппа, ОРВИ и коронавируса, которые сами по себе могут протекать тяжело, - подчеркнула спикер.

Также было отмечено, что вирусные инфекции имеют грозные осложнения, связанные с поражением дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма человека, а коронавирус еще и увеличением свертываемости крови с образованием тромбозов.

В связи с тем, что Алматы находится в "желтой" зоне, эпидемиолог дала рекомендации гражданам для того, чтобы усилить иммунитет в зимний период и предотвратить заболевание КВИ.

Методы и рекомендации по усилению иммунитета в зимний период всем известны. А вот предотвратить заболевание КВИ можно только соблюдая все меры предосторожности и установленные ограничительные меры, - сказала она.

Также было отмечено, что за рубеж настоятельно не рекомендуется, учитывая повсеместную вспышку заболевания в ряде стран. Поездки за пределы города так же не рекомендуются, лучше переждать до массовой вакцинации, когда появится иммунитет у большей части населения, так называемый коллективный иммунитет. В случае необходимой поездки – использовать ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Эксперт дала рекомендации горожанам по поводу празднования предстоящих праздников.

Горожанам по поводу празднования предстоящих праздников рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий и гуляний, отмечать праздники в кругу семьи. Усилить ограничительные меры, указанные в постановлениях ГГСВр РК и Алматы, - подытожила эксперт.

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