Горячие новости
Читайте также

Несколько дорог закрыли из-за бурана в Алматинской области

ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.

Фото : zakon.kz12 декабря 2020, 13:45

12 декабря в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий будут закрыты некоторые участки автодорог, сообщает zakon.kz.

По сообщению Алматинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор" 12 декабря 2020 г. с 10-15 в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения: "Ушарал-Достык" (83-184 км, с. Коктума - с. Достык).

А также 12 декабря 2020 г. с 11-00 в связи с ухудшением погодных условий (голелед, туман) закрыто движение для всех видов автотранспорта по платной автодороге Республиканского значения: "Алматы-Шелек-Хоргос" ( 25-110 км).

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.
При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты