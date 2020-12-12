Несколько дорог закрыли из-за бурана в Алматинской области

ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.

12 декабря в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий будут закрыты некоторые участки автодорог, сообщает zakon.kz.

По сообщению Алматинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор" 12 декабря 2020 г. с 10-15 в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Республиканского значения: "Ушарал-Достык" (83-184 км, с. Коктума - с. Достык).

А также 12 декабря 2020 г. с 11-00 в связи с ухудшением погодных условий (голелед, туман) закрыто движение для всех видов автотранспорта по платной автодороге Республиканского значения: "Алматы-Шелек-Хоргос" ( 25-110 км).

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.

При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

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