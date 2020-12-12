Детские утренники и корпоративы запретили в Костанайской области 

Магазины будут работать до 23:00.

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области №61 от 12 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5.11.2020 года", сообщает zakon.kz.

В Костанайской области запретили проведения новогодних корпоративов, детских утренников, массовых гуляний. Приостановлена деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), театров, - говорится в постановлении.

Разрешена деятельности библиотек, музеев с заполняемостью не более 30%. Разрешено движение пассажирского внутриобластного междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси) с заполняемостью до 75%, но не более 15 человек, за исключением межобластных пассажирских перевозок. Также разрешена деятельности служб такси без ограничений по времени.

Продовольственные магазины, в том числе минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты будут работать с 08:00 часов до 23:00 часов, аптеки без ограничений.

Разрешена деятельность минимаркетов при автозаправочных станций без ограничений по времени.



Постановление вступает в силу с 00:00 часов 14 декабря 2020 года.







Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!