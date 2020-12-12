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Хабиб Нурмагомедов поддержал Головкина

Хабиб прокомментировал пост Головкина в Instagram.

Фото : ESPN12 декабря 2020, 17:06

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает zakon.kz.

Хабиб прокомментировал пост Головкина в Instagram.

Удачи, Гена, - написал Хабиб.

Казахстанец проведет следующий бой 18 декабря. Его соперником выступит поляк Камил Шереметы.

В предстоящем бою Головкин проведет защиту титулов чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе.


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