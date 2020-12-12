Хабиб Нурмагомедов поддержал Головкина
Хабиб прокомментировал пост Головкина в Instagram.
Фото : ESPN12 декабря 2020, 17:06
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает zakon.kz.
Хабиб прокомментировал пост Головкина в Instagram.
Удачи, Гена, - написал Хабиб.
Казахстанец проведет следующий бой 18 декабря. Его соперником выступит поляк Камил Шереметы.
В предстоящем бою Головкин проведет защиту титулов чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе.
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