Кул-Мухамед назвал демаршем речь российского депутата о даре земель Казахстану

Также он отметил, что подобные высказывания являются оскорблением.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед сделал заявление в ответ на слова председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Вячеслава Никонова, передает zakon.kz.

Напомним, что российский депутат утверждал, что северные территории Казахстана являются даром со стороны России.

МИД РК уже передал ноту российскому дипломату.

Кул-Мухамед отметил следующее:

Никонов, бывший комсомольский вожак, пламенный парторг, помощник скандально известного председателя КГБ СССР В.Бакатина, заявил следующее: "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза…".

Что это: воинствующее невежество, политический инфантилизм или целенаправленная попытка вбить клин между двумя народами и государствами?

Возможно доктору исторических наук Никонову, специализирующемуся на истории политических партий США, нет дела до истории ближайших соседей, поэтому позволю себе напомнить ему об общеизвестных исторических фактах.

О заселении территории Северного Казахстана. То, что с древних времен и до наших дней эти земли были заселены протоказахскими племенами – факт очевидный. Именно здесь было открыто множество поселений, принадлежавших знаменитой ботайской культуре, существовавшей еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Ботайцы одомашнили диких лошадей, занимались коневодством и различными промыслами. На протяжении веков и тысячелетий здесь сменяли друг друга государства наших прямых предков – саков, гуннов, тюрков, кыпчаков и казахов. Если вести речь о более ближнем периоде, то историкам хорошо известно, что вблизи нынешней столицы Казахстана находился средневековый город Бозок – столица кыпчакских ханов. Мы, казахи, являемся потомками куманов, половцев и печенегов, кыпчаков, скифов. Сотни серьёзных научных трудов написаны на эту тему.

Что касается нашей государственности. Не буду вдаваться в древнюю историю Казахстана, являющегося правопреемником Тюркского каганата, образованного еще в 552 году, оставившего после себя множество письменных памятников, и подлинная история которого засвидетельствована, в числе многих, выдающимися русскими историками. Отмечу другое: накануне нашествия Чингисхана государством казахов был Дешт-и-Кипчак, охватывавший всю территорию современного Казахстана.

После вторжения Чингисхана была образована Золотая орда – величайшее средневековое государство Евразии. Создателем Золотой орды был хан Жошы (Джучи) - родоначальник всех казахских ханов от Керея и Жанибека и до Абылай хана. Мавзолей Жошы хана находится в Улытау на территории Центрального Казахстана.

После распада Золотой орды в 1465 году было образовано Казахское ханство, 550-летний юбилей которого мы на государственном уровне отметили в 2015 году. Именно это ханство установило добрососедские отношения с Россией, историю которых детально исследовали российские ученые.

Сегодня Казахстан и Россию связывают стратегическое партнерство, Договор о вечной дружбе и союзничестве, более семи с половиной тысяч километров границы добрососедства, и самое главное - невидимые крепчайшие узы между людьми и народами. Они скреплены незыблемым братством и кровью наших дедов и отцов, которые дрались, умирали и побеждали вместе на полях сражений. Они омыты слезами наших матерей, которые делили кров и последний кусок хлеба с эвакуированными и репрессированными из Москвы и Ленинграда, Саратова и Тамбова.

Поэтому такой демарш никоновых в преддверии священного для всех казахстанцев праздника – Дня независимости - вызвал огромную волну возмущения наших сограждан.

Это не только политическая безответственность, но и оскорбление памяти миллионов казахов и русских, которые столетиями выстраивали наше общее достояние – дружбу между народами.

Для меня, как и для миллионов казахстанцев, очевидно, что мы должны беречь дружбу между русским и казахским народом. Не допускать оскорблений и провокационных заявлений. Уверен, что депутаты Федерального Собрания разделяют такую конструктивную позицию и будут работать на дальнейшее укрепление наших дружественных отношений.

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