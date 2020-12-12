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Живодеры на катере протаранили стаю уток на Каспийском море

Предполагаемое место действия - Форт-Шевченко.

Фото : Yandex12 декабря 2020, 22:36

Пользователь Facebook выложил в соцсеть видео, на котором живодеры на катере протаранили стаю диких уток, передает zakon.kz.

Вот таких нужно находить и наказывать по всей строгости. Эти уроды, похуже тех индивидов которые избивали тюленей и душили собаку дверцей холодильника. Место действия скорее всего, где-то в районе Форт-Шевченко (предполагаю), - значится в подписи к видео.


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