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Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

Также Гинцбург рассказал, что более 150 тысяч жителей России уже получили вакцину против коронавируса "Спутник V".

Фото : ria.ru13 декабря 2020, 06:00

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом он рассказал в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.

По его словам, препарат предположительно будет защищать от вируса примерно на протяжении двух лет. В то же время ученый отметил, что вакцина Pfizer действует всего 4-5 месяцев. Глава центра имени Гамалеи также добавил, что эти данные еще предстоит экспериментально проверить.

Ранее Гинцбург рассказал, что более 150 тысяч жителей России уже получили вакцину против коронавируса "Спутник V". Он подчеркнул, что это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.


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