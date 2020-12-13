За 30 млн тенге хотят продать аэропорт в Костанайской области

В объявлении при этом указано. что аэропорт подойдет под фазенду и зернохранилище.

Аэропорт Аркалыка выставлен на продажу на сайте объявлений, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тоболинфо.

Стоимость комплекса зданий вместе с прилегающей территорией в 5 га составила 30 млн тенге.

Между тем продажа частной собственности вызвала большой резонанс среди населения района. Многие полагают, что ныне заброшенная территория еще может послужить для авиасообщения.

В целом, очень важно укреплять связи в том числе города Аркалык, с другими регионами, развивать авиацию, в том числе малую авиацию, для развития предпринимательства и туризма, — считают жители.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов несколько лет назад сказал: Мы должны изучать. Для этого нужно обеспечить поток пассажиров. Сейчас в Казахстане развивается малая авиация, я думаю, наступит и время, когда до города Аркалыка дойдут эти услуги. Но нужно подготовить инфраструктуру. Здание отдали частникам. Надо над этим работать.

Также было опубликовано сообщение о том, что на отчетной встрече с населением в Аркалыке акима Костанайской области попросили запустить в работу местный аэропорт и организовать авиамаршруты из Аркалыка в Костанай и Астану.

Но на сегодняшний день никаких подвижек для восстановления функциональности аэропорта не происходит, владелица обширной территории вынуждена выставить ее на продажу. В объявлении при этом указано целевое назначение, далекое от прежнего: подойдет под фазенду, удобно для зернохранилища.

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