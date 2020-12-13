Врач рассказал о травмоопасных свойствах маски

Избежать неприятных ситуаций можно в случае правильного ношения маски.

Неправильное ношение медицинской маски может привести к проблемам со здоровьем, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Опасность угрожает людям, которые носят очки. При ношении маски в холодное время года линзы на очках начинают запотевать. Из-за этого человек может оступиться, упасть и получить травмы, - рассказал врач общей практики ОАО "РЖД-Медицина" Евгений Хорошев.

Еще одна опасность заключается в соприкосновении теплого воздуха с холодным, так как это угрожает здоровью роговицы глаза.

При попадании теплого воздуха оскудевает диффузная функция. И это может привести к преждевременному помутнению роговицы, — пояснил врач.

Избежать неприятных ситуаций можно в случае правильного ношения маски. Она должна плотно прилегать к лицу и не мешать при выдохе. Самыми удобными считаются маски круглой и треугольной формы.

Инфекционист Елена Белова ранее рассказала об опасности ношения одной и той же маски несколько дней. Она объяснила, почему после намокания маска теряет свою эффективность.

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