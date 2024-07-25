Бахчевой сезон: как не отравиться арбузом, рассказали врачи

В сезон бахчевых часто случаются отравления и нередко из-за арбузов. Zakon.kz выяснил у специалиста, что является причиной заболевания или интоксикации и как избежать неприятностей после летнего лакомства.

В летнее время арбузы продаются практически на каждом шагу. Их продают в магазинах, палатках, на рынках, вдоль дорог и трасс. Но нужно быть предельно осторожным, решив побаловать себя и близких десертом.

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Гаухар Каткенова, среди отравлений ранними овощами, фруктами и ягодами наиболее распространенной причиной обращения к медикам в летние месяцы становятся арбузы.

Профилактика отравления бахчевыми: рекомендации санитарных врачей

По словам санэпидемиолога, существуют две основные причины отравления арбузом – микробной и немикробной природы.

"В первом случае причиной отравления являются бактерии и патогены на кожуре ягоды или в мякоти. Во-втором – угрозу представляют нитраты и пестициды, использованные при выращивании плодов", – отметила Гаухар Каткенова.

По ее словам, симптомы в обоих случаях схожи, но есть определенные отличия.

Факторы отравлений

I.

По словам специалиста, отравления, входящие в первую группу, случаются по вине самих покупателей.

"Покупая арбуз, многие делают это по принципу "на разрез". Для доказательства спелости арбуза просят или соглашаются вырезать из него небольшую пирамидку. Таким образом покупателю демонстрируют его спелость, а затем эту часть арбуза вставляют в плод обратно. Это является нарушением стерильности". Гаухар Каткенова

На такие манипуляции в точках продажи не следует идти. Во-первых, арбузы растут на земле и транспортируются далеко не в стерильных условиях. А во-вторых – грязные руки сборщиков, грузчиков и продавцов, плюс грязный нож обязательно сыграют злую шутку с нашим организмом.

"Ведь неизвестно, что этим ножом прежде резали, чистый ли он. Даже если внутри арбуза не было возбудителей, то теперь, с большой долей вероятности можно утверждать, что они там появились. Также, если вы не промываете перед употреблением арбуз тщательно, то болезнетворные бактерии попадают в мякоть, а вместе с ней в желудочно-кишечный тракт". Гаухар Каткенова

Фото: pixabay

В-третьих, продолжила специалист, опасно нахождение плодов на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.

"Вытекший сок из поврежденных арбузов – благоприятная среда для активного размножения микроорганизмов, плюс – теплое время года и хранение надрезанного арбуза без холода. Как итог – перспектива подхватить кишечную инфекцию, вплоть до дизентерии".

При этом хранить разрезанный арбуз в холодильнике следует не более суток.

II.

Ко второй группе по фактору отравлений можно отнести бахчевые культуры с повышенным содержанием нитратов.

"Опасность состоит в том, что для ускорения процесса созревания ранние плоды выращивают под пленкой с применением большого количества азотных удобрений. В таких условиях арбузы и дыни быстро растут и через пару месяцев достигают внушительных размеров. Но за столь короткое время сладкие ягоды не успевают избавиться от накопленных нитратов, которые присутствуют в удобрениях, и концентрация нитратов в них может превышать безопасную норму в несколько раз". Гаухар Каткенова

Признаком повышенного содержания нитратов в арбузах служит интенсивный красный цвет, желтоватые или коричневые волокна и мякоть у корочки, гладкий "отполированный" срез, тогда как у "настоящего" арбуза он крупинками.

"Самый доступный способ проверить дома доброкачественность продукта – раскрошить мякоть арбуза в стакан с холодной водой. Если арбуз хороший, то вода просто помутнеет; если же вода окрасится в розовый или красный цвета – значит, арбуз выращен с помощью химии, а в мякоти присутствуют "посторонние" вещества и такой арбуз есть нельзя". Гаухар Каткенова

Санэпидемиолог отметила, что еще одним фактором, способным вызвать отравление, можно назвать неправильное хранение бахчевых культур.

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По ее словам, когда арбузы и дыни лежат неделями под прямыми солнечными лучами, даже небольшое количество нитратов в них активно вступает в реакцию с глюкозой. В результате образуются очень токсичные вещества, способные вызвать тяжелое отравление.

"Особенно опасны бахчевые с высоким содержанием нитратов для детей до года и кормящих матерей, так как у детей иммунная система еще плохо сформирована, слизистая кишечника легко ранима, а молоко матери не создает серьезных барьеров для проникновения нитратов". Гаухар Каткенова

Признаки отравления

Первые признаки отравления бахчевыми могут появиться уже через несколько часов после их употребления в пищу и, как правило, похожи на обычное пищевое.

"Отравление сопровождается схваткообразными болями в животе, тошнотой, рвотой, диареей и повышенной температурой тела. Кроме того возможна головная боль, судороги, ломота в суставах, аллергическая реакция кожи". Гаухар Каткенова

В любом случае, предупредила врач, необходимо срочно вызвать врача.

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Правила безопасности

В целях профилактики отравлений бахчевыми культурами можно порекомендовать несколько простых правил:

1) не приобретайте арбузы и дыни в неустановленных местах торговли – на газонах, обочинах дорог, в арках зданий, на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, во дворах домов, на прилегающих к рынкам территориях. Как правило, эта продукция реализуется без документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

"В соответствии с санитарными правилами продажа бахчевых культур должна осуществляться в местах санкционированной торговли – на рынках, в продовольственных магазинах города Алматы, с торговых лотков, в палатках, оборудованных навесами, а также иметь соответствующие документы. Арбузы и дыни должны складироваться на поддонах и подтоварниках, иметь ценники с датой и наименованием товара, а также ценой за вес товара, заверенные подписью и печатью. Продавцы должны иметь личные медицинские книжки", – отметила Гаухар Каткенова.

2) не покупайте надрезанные арбузы и дыни, не приобретайте их дольками;

3) перед употреблением арбузы и дыни тщательно мойте проточной водой;

4) разрезанный арбуз или дыню необходимо съесть сразу или хранить в холодильнике не более суток;

5) прежде чем давать арбуз ребенку, попробуйте плод сами и подождите несколько часов. Только спустя время, при отсутствии у вас каких-либо симптомов, лакомство можно предложить ребенку.

Ситуация с опасными продуктами в Алматы

Фото: pixabay

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы совместно с филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по городу Алматы проводит тематические акции в объектах торговли, в том числе по темам "Овощи без нитратов", "Выбирай безопасный продукт" и другим.

"Специалисты лаборатории экспресс-методом проводят исследования продуктов питания и сразу выдают результаты потребителям, чтобы они могли убедиться в качестве и безопасности приобретенного продукта. Во время проведения акций каждый потребитель города может бесплатно проверить свои купленные овощи и фрукты на нитраты. На сегодняшний день в результате таких исследований в двух пробах апельсинов выявлено превышение нитратов. В остальных случаях все результаты соответствовали норме". Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы

Вместе с тем в текущем году в мегаполисе фактов отравления нитратами ранних овощей и бахчевых культур не зарегистрировано.

Однако по городу Алматы зарегистрировано девять случаев пищевой токсикоинфекции (ПТИ), связанных с употреблением арбузов. Одной из основных причин ПТИ являлись употребление немытых арбузов, а также хранение разрезанного арбуза без холода.

В департаменте сообщили, что в случае обнаружения нарушений при продаже бахчевых культур, возникновения сомнений в их качестве, алматинцы могут обратиться в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

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