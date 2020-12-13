Навального отравили второй раз - СМИ

Оппозиционера после неудачной попытки отравления "Новичком" пытались убить ядом еще раз, когда он находился в состоянии комы.

Российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления "Новичком" пытались убить ядом еще раз, когда он находился в состоянии комы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Об этом сообщили источники The Sunday Times в западных спецслужбах. Органы госбезопасности якобы хотели чтобы он умер при транспортировке в Германию.

Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин,— сообщил источник британской газеты.

По данным издания, как и при первой попытке убийства ядом господина Навального спасла доза атропина.

Президент Владимир Путин 10 октября заявил, что в России нельзя возбудить уголовное дело по случившемуся с господином Навальным, потому что для этого нет материалов. Он напомнил, что страны Запада не предоставили российской прокуратуре официальные заключения или биологические материалы оппозиционера. При этом президент допустил, что в ситуации с Алексеем Навальным "может быть все, что угодно", так как "случаи отравления в нашей новейшей истории были".

Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Его госпитализировали в омскую больницу, а позже транспортировали в берлинскую клинику. Омские врачи поставили диагноз — нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Они не обнаружили ядов в анализах. Германия заявила, что господина Навального отравили ядом группы "Новичок".

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