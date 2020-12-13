Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения простуды

Длительный стресс приводит к большой выработке кортизола, что в свою очередь, снижает защитные силы организма.

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова рассказала, какие факторы влияют на тяжесть течения простудных заболеваний, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, быстрее других подхватывают простуду и дольше болеют те, кто много нервничает.

Длительный стресс приводит к большой выработке кортизола. Который, в свою очередь, снижает наши защитные силы. Бывают стертые и атипичные формы. Заболев нестандартно, человек может не понять, что он болеет. И оставаться переносчиком инфекции для окружающих, — пояснила врач.

Колесникова указала, что индивидуальная восприимчивость к инфекциям зависит в первую очередь от иммунитета.

Если вы когда-то встречались с возбудителем, то скорее всего у вас остались антитела, которые будут вас защищать, — отметила она.

Специалист добавила, что важную роль также играют генетическая предрасположенность и физическая активность. По словам врача, хорошая спортивная форма и регулярная активность снижают вероятность заболеть практически в 50 раз.

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