Четыре человека погибли при пожаре в Алматинской области

В селе Шонжы Уйгурского района произошел пожар частного дома.

Утром 13 декабря в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шонжы Уйгурского района произошел пожар частного жилого дома, сообщает zakon.kz.

По прибытию на место вызова, уже через 4 минуты сотрудниками противопожарной службы ДЧС было установлено, что огнем полностью охвачено временное жилое строение на территории частного жилого дома.

В ходе тушения пожара, на месте обнаружены тела четверых человек, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Пожар локализован в 6:09 и ликвидирован в 6:45. На площади 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Во избежание возникновения пожара в жилом доме рекомендуем соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- следите за исправностью электропроводки;

- содержите электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- не допускайте включения в одну сеть несколько электроприборов повышенной мощности, это приводит к перезагрузке в электросети;

- не используйте обогреватели для сушки белья;

- не используйте для обогрева помещений газовые плиты;

- уходя из дома или перед сном, убедитесь, что топящиеся печь, газовое и электрическое оборудование выключены;

- своевременно ремонтируйте отопительные печи, очищайте дымоходы от сажи;

- храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей, не оставляйте малолетних детей без присмотра;

- не курите в постели.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!