Горячие новости
Читайте также

Четыре человека погибли при пожаре в Алматинской области

В селе Шонжы Уйгурского района произошел пожар частного дома.

Фото : zakon.kz.13 декабря 2020, 11:15

Утром 13 декабря в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шонжы Уйгурского района произошел пожар частного жилого дома, сообщает zakon.kz.

По прибытию на место вызова, уже через 4 минуты сотрудниками противопожарной службы ДЧС было установлено, что огнем полностью охвачено временное жилое строение на территории частного жилого дома.

В ходе тушения пожара, на месте обнаружены тела четверых человек, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Пожар локализован в 6:09 и ликвидирован в 6:45. На площади 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Во избежание возникновения пожара в жилом доме рекомендуем соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- следите за исправностью электропроводки;
- содержите электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
- не допускайте включения в одну сеть несколько электроприборов повышенной мощности, это приводит к перезагрузке в электросети;
- не используйте обогреватели для сушки белья;
- не используйте для обогрева помещений газовые плиты;
- уходя из дома или перед сном, убедитесь, что топящиеся печь, газовое и электрическое оборудование выключены;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи, очищайте дымоходы от сажи;
- храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей, не оставляйте малолетних детей без присмотра;
- не курите в постели.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты