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Живодеры на катере протаранили стаю уток: комментарий Минэкологии

Видео было направлено в ДВД для выяснения обстоятельств.

Фото : zakon.kz.13 декабря 2020, 13:42

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали инцидент с дикими утками на Каспийском море, сообщает zakon.kz.

Директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева, прокомментировала видео, в котором несколько человек, находящихся на моторной лодке, давят диких уток.

Как сообщила С. Ибраева, данное видео Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии направили в ДВД для выяснения обстоятельств и установления личностей.

Ужасное отношение к нашей природе...Смотреть на такое больно. Это просто бесчеловечно! О каком уровне культуры, экологической культуры можно говорить при таком безобразном отношении? , - высказалась директор департамента.

Она также подчеркнула, что такое больше нельзя допускать! И за это, конечно же, нужно наказывать

Если вы станете свидетелями подобных случаев жестокого обращения с животными и в целом, к природе, обязательно фиксируйте и высылайте нам, сообщайте. Мой номер +77017932418. Нельзя оставаться равнодушными к таким случаям! Только общими усилиями возможно искоренить такое отношение к природе, - обратилась Самал Ибраева.


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