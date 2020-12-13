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Какая поддержка оказывается людям с особыми потребностями в Акмолинской области

С начала года порядка 1500 человек были направлены в санатории страны.

Фото : zakon.kz.13 декабря 2020, 14:03

В регионе вопросы социальной защиты инвалидов находятся в ракурсе внимания местных властей, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Для обеспечения условий, обеспечивающих равный доступ к социальных объектам в области оборудованы зоны входа и выхода, а также пути движения по зданиям в более 1600 социально-значимых объектах.

По информации управления координации занятости и социальных программ ежегодно из областного бюджета выделяются денежные средства для обеспечения инвалидов средствами и услугами реабилитации. В перечень данных услуг входит направление на санаторно-курортное лечение. С начала года порядка 1500 человек были направлены в санатории страны. Также более 2500 инвалидов обеспечены тифлотехническими, сурдотехническими средствами, протезно-ортопедическими изделиями и кресло-колясками.

Ежегодно государством уделяется все больше и больше внимания в людям с особыми потребностями. В нынешнем году создан Портал социальных услуг, облегчающий возможность получения всей необходимой помощи и возможность самостоятельного выбора технических средств, - отметила заместитель руководителя ведомства Алтын Акбарова.

Государством ведется работа по обеспечению служб социальной помощи на дому. Всего в области работают 23 отделения и 45 служб, которые обслуживают 2887 человек. Кроме того, в рамках госсоцзаказа 7 общественных объединений помогают на дому порядка 220 получателям услуг.

К слову, всего в области проживает более 26 тысяч инвалидов всех групп и возрастов.


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