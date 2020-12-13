Живодеров, избивших стаю уток, задержала полиция

Им грозит штраф в 500 МРП.

Полицейские Мангистауской области нашли людей, которые наехали на стаю диких уток на моторной лодке в Каспийском море, сообщает zakon.kz.

Мужчин доставили в участок Тупкараганского района. Полиция начала расследование.

Установили личность двоих жителей Тупкараганского района Мангистауской области, которые врезались на лодке в стаю уток. Им грозит штраф в 500 МРП, - написал Азамат Сарсенбаев на своей странице в facebook.

Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали инцидент с дикими утками на Каспийском море.

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