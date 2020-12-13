Как решается вопрос предоставления земельных участков в Акмолинской области
За этот год по области путем проведения конкурсов предоставлено 235 земельных участков общей площадью 159 391,9 га для ведения сельскохозяйственного производства.
Важным фактором рационального использования земель является вопрос вовлечения в экономический оборот земли как ресурса. В связи с этим в Акмолинской области особое внимание уделяется координации деятельности районных исполнительных органов в части реализации земельных ресурсов, сообщает zakon.kz.
На постоянной основе в области проходят конкурсы по предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения, в которых вправе принять участие любое физическое или юридическое лицо. Для участия в конкурсе подается только заявка и конкурсное предложение, - передает управление внутренней политики.
По информации управления земельных отношений, за этот год по области путем проведения конкурсов предоставлено 235 земельных участков общей площадью 159 391,9 га для ведения сельскохозяйственного производства.
В этом году Акмолинская область определена одним из пилотных регионов по проведению мониторинга использования сельхозземель с применением информационных технологий. Все регионы области заключили договоры государственных закупок с АО "Информационно-учетный центр" по обеспечению доступа к веб-порталам по применению данных дистанционного зондирования земель.
Отделы земельных отношений совместно с районными инспекторами ведут работу по анализу полученных результатов в отношении пастбищных и пахотных угодий на соответствие данных АИС ГЗК, ежегодному земельному балансу, базе ИСЖ. По состоянию на октябрь этого года на портале сформировано 2140 неиспользуемых пастбищных угодий площадью 2 751 тыс. га, выявлено 712 земельных участков неиспользуемой пашни на площади 316,7 тыс. га,- сообщили в уполномоченном ведомстве.
Всем землепользователям направлены уведомления о необходимости использования земель. Имеются положительные результаты данной работы. Пользователи земель приступили к использованию более 600 тыс.га, около 20 тыс. га возвращены в государственную собственность, а 22 тыс. га поставлены на учет, как бесхозяйное имущество.
Сегодня в регионе немаловажным остается вопрос получения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В настоящее время в области подано 121 132 заявления. После проведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры на территории области для индивидуального жилищного строительства в следующем году планируется предоставить 10 043 земельных участков в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Целиноградском, Шортандинском районах и городах Кокшетау, Степногорск.
К слову, земельный фонд Акмолинской области составляет 14 млн 613,2 тыс. га, из них земель сельскохозяйственного назначения почти 11 млн гектар.
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