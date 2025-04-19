В Акмолинской области вернули государству земельные участки на 6,4 млн тенге

Фото: pexels

В прокуратуре Акмолинской области выяснили, что местный исполнительный орган в нарушение земельного законодательства передал в частную собственность два пастбища общей площадью 461 га, сообщает Zakon.kz.

Земли расположены в Шортандинском районе, их общая стоимость – более 6,4 млн тенге. "В ходе принятых мер земли вернули государству", – рассказали в надзорном ведомстве. Ранее в Акмолинской области государству вернули участки стоимостью 82,7 млн тенге. Земли расположены в Ерейментауском районе, их общая площадь составляет 10 тысяч га.

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