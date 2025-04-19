#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.9
593.5
6.39
Происшествия

В Акмолинской области вернули государству земельные участки на 6,4 млн тенге

земельный участок, прокуратура, Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 11:17 Фото: pexels
В прокуратуре Акмолинской области выяснили, что местный исполнительный орган в нарушение земельного законодательства передал в частную собственность два пастбища общей площадью 461 га, сообщает Zakon.kz.

Земли расположены в Шортандинском районе, их общая стоимость – более 6,4 млн тенге.

"В ходе принятых мер земли вернули государству", – рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее в Акмолинской области государству вернули участки стоимостью 82,7 млн тенге. Земли расположены в Ерейментауском районе, их общая площадь составляет 10 тысяч га.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Команда детского футбольного клуба из Павлодара попала в ДТП по дороге в Астану
Происшествия
11:58, Сегодня
Команда детского футбольного клуба из Павлодара попала в ДТП по дороге в Астану
Скандал в Кызылорде: жертвами автосалона стали местные жители
Происшествия
07:47, Сегодня
Скандал в Кызылорде: жертвами автосалона стали местные жители
Многодетная женщина из Шымкента не сможет ходить после нападения бывшего мужа
Происшествия
07:00, Сегодня
Многодетная женщина из Шымкента не сможет ходить после нападения бывшего мужа
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: