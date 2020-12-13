Кыргызстанский боец Рафаэль Физиев победил нокаутом на турнире UFC

Его соперник - бразилец Ренато Мойкано - был повержен в первом же раунде.

Поединок 27-летнего бойца из Кыргызстана Рафаэля Физиева и 31-летнего бразильца Ренато Мойкано завершился безоговорочной победой кыргызстанца на турнире UFC 256, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Бойцовское шоу проходило в ночь на 13 декабря в Лас-Вегасе.

Соперник Физиева был повержен в первом же раунде. На пятой минуте поединка кыргызстанский спортсмен отправил бразильца в нокаут. От следующих ударов бойца, рухнувшего на настил октагона, спас рефери.

Для кыргызстанца это девятая победа в карьере при одном поражении.

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