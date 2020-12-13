В Алматы за сутки загорелись четыре бани

Пострадавших нет.

В воскресенье, 13 декабря, загорелись четыре бани, передает zakon.kz.

Согласно сообщению ДЧС Алматы, Первый случай произошел в Наурызбайском районе, в садоводческом товариществе "Просвещенец". Пожар был ликвидирован за 12 минут с момента прибытия. В тушении пожара задействовано 15 пожарных, 3 пожарные автоцистерны;

В 04:53 утра в Алатауском районе, на переулке Магаданская и Стрелецкая горела баня с переходом на кровлю хоз.постройки и кровлю соседней хозпостройки. Силами двух отделений специализированной пожарной части №14, пожар был ликвидирован за 10 минут на общей S=25 м2. Обошлось без жертв и пострадавших;

В 10:00 утра пожарные расчеты Турксибского района прибыли на сообщение о пожаре по ул.Жансугурова. Горела деревянная баня на территории частного жилого дома. В результате высокого теплового излучения и небольшого расстояния до соседних строений, огонь успел перейти на мансарду, хоз постройки соседнего дома. Незамедлительно пожарные стволы введены на защиту первых этажей жилых домов, также на тушение хозпостроек. За 25 минут распространение огня было остановлено. Удалось отстоять значительную часть жилых домов. Тушили пожар 24 пожарных, 5 ед.техники. Площадь пожара составила 160 кв.м.

В 15:20 дня 17 пожарных и 4 ед.техники были задействованы в ликвидации пожара в бане в мкр. Шанырак-1, ул. Бабыра, Алатауского района.

Зачастую воспламенения бань происходят вследствие неправильного монтажа печей, которые может быть допущены еще при строительстве бани, отсутствия отступов от дымоходов печей, устаревшей электропроводки, с поврежденной изоляцией проводов, в результате чего и случаются пожары, - отметили в ДЧС.

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