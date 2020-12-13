В Карагандинской области опрокинулся автобус с 11 пассажирами
Шесть человек были госпитализированы.
Фото : ДЧС Карагандинской области13 декабря 2020, 20:50
В Карагандинской области опрокинулся рейсовый автобус "Мерседес" с одиннадцатью пассажирами, передает zakon.kz.
Согласно информации ДЧС региона, инцидент произошел в Актогайском районе в 1918 километрах автодороги "Алматы-Екатеринбург", в 10 километрах от поселка Гульшат.
Шесть человек были госпитализированы. В салоне находились 11 пассажиров и водитель.
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