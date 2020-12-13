В Карагандинской области опрокинулся автобус с 11 пассажирами

Шесть человек были госпитализированы.

В Карагандинской области опрокинулся рейсовый автобус "Мерседес" с одиннадцатью пассажирами, передает zakon.kz.

Согласно информации ДЧС региона, инцидент произошел в Актогайском районе в 1918 километрах автодороги "Алматы-Екатеринбург", в 10 километрах от поселка Гульшат.

Шесть человек были госпитализированы. В салоне находились 11 пассажиров и водитель.

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