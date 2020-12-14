Плачущего Неймара унесли на носилках в матче с "Лионом"
Сфоливший на Неймаре Тиаго Мендес получил красную карточку.
Фото : s5o.ru14 декабря 2020, 07:03
Нападающий "ПСЖ" Неймар получил травму в матче Лиги 1 с "Лионом", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.
Встреча завершилась поражением парижан с минимальным счетом (0:1).
В концовке встречи хавбек "Лиона" Тиаго Мендес подкатился под соперника, зажав его ногу между своих. За этот фол судья Бенуа Бастьен изначально показал желтую карточку.
Неймар не смог продолжить игру из-за повреждения голеностопа, футболист плакал, лежа на газоне. Арбитр обратился к помощи ВАР и изменил свое решение, удалив Мендеса.
Уже в добавленное время врачи унесли бразильца на носилках. Отмечается, что бразилец покидал поле в слезах.
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