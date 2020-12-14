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Казахстанский боец нокаутировал англичанина на турнире в Москве

Поединок, рассчитанный на три раунда, был завершен уже в первом.

Фото : championat14 декабря 2020, 07:13

Полутяжеловес Евгений Егембердиев из Казахстана одержал победу над англичанином Люком Барнаттом на турнире по смешанным единоборствам АСА 115 в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на Сhampionat.

Поединок, рассчитанный на три раунда, был завершен уже в первом: Егембердиев жестко нокаутировал соперника. Теперь на счету казахстанца 12 побед при трех поражениях. Англичанин потерпел десятое поражение при 15-ти победах.

Также в рамках этого шоу выступит еще один казахстанец - полулегковес Нурсултан Касымханов (11-2), соперником которого будет россиянин Алихан Сулейманов (11-2). Возглавит шоу один из крупнейших поединков года в России - средневес Магомед Исмаилов (16-2-1) поднялся полутяжелый дивизион, чтобы подраться с Иваном Штырковым (17-1-1).

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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)


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