Полиция застрелила мужчину возле кафедрального собора в Нью-Йорке

Неизвестный открыл стрельбу в конце выступления хора в соборе.

Полиция застрелила неизвестного, открывшего в воскресенье стрельбу в конце выступления хора в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Человек открыл стрельбу, полиция отреагировала. Этот человек был застрелен, он мертв, - информировали в пресс-службе полиции.

На месте происшествия обнаружено "множество единиц огнестрельного оружия". Полиция продолжает расследование случившегося. Тело стрелявшего доставлено в больницу Сент-Люка.

JUST IN: A man was shot by police after shots rang out at the end of a Christmas choral concert on the steps of a Manhattan cathedral.#NewYorkpic.twitter.com/UIEGU7tSeI — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ???? (@W0lverineupdate) December 13, 2020

Пресс-служба собора уточнила, что никто из собравшихся на службу не пострадал. "Мы благодарим тех, кто пришел на помощь первым и оперативно отреагировал на стрельбу у выхода <...> Мы благодарны отсутствию данных о ранениях у собравшихся", - говорится в сообщении, размещенном на сайте храма.

ЧП произошло около 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск) на пересечении 112-й улицы и Амстердам-авеню Манхэттена. Как сообщил член городского совета Марк Левайн, некий мужчина стрелял беспорядочно в воздух в присутствии "примерно 400 человек".

Человек, который был не в себе, вскарабкался на строительные леса внутри собора во время рождественской службы около 16:00. Он начал беспорядочно стрелять в воздух, - написал Левайн в своем Twitter.

По словам члена городского совета, стрелявший "кричал, что хочет, чтобы его убили". "Полиция прибыла на место оперативно. Мужчину застрелили", - добавил Левайн. Он также подтвердил, что больше никто не пострадал.

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