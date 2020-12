Полиция застрелила мужчину возле кафедрального собора в Нью-Йорке

Полиция застрелила неизвестного, открывшего в воскресенье стрельбу в конце выступления хора в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На месте происшествия обнаружено "множество единиц огнестрельного оружия". Полиция продолжает расследование случившегося. Тело стрелявшего доставлено в больницу Сент-Люка.

JUST IN: A man was shot by police after shots rang out at the end of a Christmas choral concert on the steps of a Manhattan cathedral.#NewYorkpic.twitter.com/UIEGU7tSeI