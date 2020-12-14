Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в Казахстане
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 142 325 случаев, из них:
в ВКО - 17830 (+78),
в городе Нур-Султан - 17134 (+67),
в городе Алматы - 17050 (+72),
в Атырауской области - 12107 (+58),
в Карагандинской области - 11478 (+31),
в ЗКО - 8564 (+41),
в Павлодарской области - 7734 (+73),
в СКО - 7509 (+68),
в Костанайской области - 6397 (+74),
в Алматинской области - 6227 (+48),
в Акмолинской области - 6207 (+71),
в городе Шымкент - 5436 (+4),
в Жамбылской области - 4700 (+28),
в Актюбинской области - 3583 (+10),
в Туркестанской области - 3543 (+7),
в Мангистауской области - 3505 (+10),
в Кызылординской области - 3321 (+7).
В Казахстане 802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 76,
в городе Алматы - 7,
в Акмолинской области - 85,
в Алматинской области - 29,
в Атырауской области - 9,
в ВКО - 280,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 195,
в Павлодарской области - 38,
в СКО - 50.
Всего в стране выздоровели – 126 182 человека от COVID-19.
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