Горячие новости
Читайте также

Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

.

Фото : zakon.kz.14 декабря 2020, 08:00

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 142 325 случаев, из них:

в ВКО - 17830 (+78),
в городе Нур-Султан - 17134 (+67),
в городе Алматы - 17050 (+72),
в Атырауской области - 12107 (+58),
в Карагандинской области - 11478 (+31),
в ЗКО - 8564 (+41),
в Павлодарской области - 7734 (+73),
в СКО - 7509 (+68),
в Костанайской области - 6397 (+74),
в Алматинской области - 6227 (+48),
в Акмолинской области - 6207 (+71),
в городе Шымкент - 5436 (+4),
в Жамбылской области - 4700 (+28),
в Актюбинской области - 3583 (+10),
в Туркестанской области - 3543 (+7),
в Мангистауской области - 3505 (+10),
в Кызылординской области - 3321 (+7).

В Казахстане 802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 76,
в городе Алматы - 7,
в Акмолинской области - 85,
в Алматинской области - 29,
в Атырауской области - 9,
в ВКО - 280,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 195,
в Павлодарской области - 38,
в СКО - 50.

Всего в стране выздоровели – 126 182 человека от COVID-19.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты