Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 142 325 случаев, из них:

в ВКО - 17830 (+78),

в городе Нур-Султан - 17134 (+67),

в городе Алматы - 17050 (+72),

в Атырауской области - 12107 (+58),

в Карагандинской области - 11478 (+31),

в ЗКО - 8564 (+41),

в Павлодарской области - 7734 (+73),

в СКО - 7509 (+68),

в Костанайской области - 6397 (+74),

в Алматинской области - 6227 (+48),

в Акмолинской области - 6207 (+71),

в городе Шымкент - 5436 (+4),

в Жамбылской области - 4700 (+28),

в Актюбинской области - 3583 (+10),

в Туркестанской области - 3543 (+7),

в Мангистауской области - 3505 (+10),

в Кызылординской области - 3321 (+7).

В Казахстане 802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 76,

в городе Алматы - 7,

в Акмолинской области - 85,

в Алматинской области - 29,

в Атырауской области - 9,

в ВКО - 280,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 19,

в Костанайской области - 195,

в Павлодарской области - 38,

в СКО - 50.

Всего в стране выздоровели – 126 182 человека от COVID-19.

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