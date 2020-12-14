Пожар в багажном вагоне. Пострадали пять человек 

Предварительно, причиной возгорания явился разрыв газового баллона.

Произошел пожар в железнодорожном багажном вагоне в поезде "Мангышлак-Актобе", сообщает zakon.kz.

В 04.30 часов 14 декабря 2020 года в Департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в пути следования пассажирского поезда № 109 "Мангышлак-Актобе" произошло возгорание багажного вагона в районе разъезда № 464, расположенного на территории Бейнеуского района Мангистауской области, - рассказал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

После поступившей информации на место ЧС направлены силы и средства ДЧС, ЦМК, НГПС "КазмунайТениз", АО НК "КТЖ" в количестве 30 человек, 7 ед. техники и 1 ед. пожарного поезда. В целях недопущения распространения возгорания на другие вагоны произведено оцепление багажного вагона от пассажирских.

В результате пожара получили ожоги различной степени 5 человек, из них 1 ребенок. Все пострадавшие находились в багажном вагоне. Пострадавшие доставлены "ЦРБ" с.Бейнеу, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Предварительно, причиной возгорания явился разрыв газового баллона в багажном вагоне.

В 07.19 часов пожар ликвидирован, багажный вагон сгорел полностью.

В настоящее время, сгоревший вагон оцеплен силами органов внутренних дел, а также для выяснения причин и обстоятельств пожара направлена исследовательская пожарная лаборатория Департамента по ЧС Мангистауской области.

В 09.18 часов пассажирские вагоны направлены в ст. Актобе.

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