Курс доллара пока держится ниже 419 тенге
А вот курс рубля наоборот вырос.
Фото : freepik14 декабря 2020, 11:13
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,99 тенге (+0,07), передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,2-419,7 тенге, евро – 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,73-5,78 тенге.
Тем временем цены на нефть понизились на ведущих мировых биржах.
Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в феврале на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $49,97 (-0,28) за баррель.
Средневзвешенная стоимость январских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $46,57 (-0,21) за баррель.
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