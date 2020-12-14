Курс доллара пока держится ниже 419 тенге

А вот курс рубля наоборот вырос.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,99 тенге (+0,07), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,2-419,7 тенге, евро – 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,73-5,78 тенге.

Тем временем цены на нефть понизились на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в феврале на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $49,97 (-0,28) за баррель.

Средневзвешенная стоимость январских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $46,57 (-0,21) за баррель.

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