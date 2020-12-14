Жителей 10 сел Кордайского района обеспечили газом

Доступ к природному газу получили более 62 тыс. жителей и 274 объекта социальной сферы и предпринимательства.

В преддверии Дня независимости жители десяти сел Кордайского района Жамбылской области получили доступ к "голубому" топливу.

По поручению Главы государства Национальным оператором АО "КазТрансГаз" совместно с акиматом Жамбылской области проведены работы по прокладке подводящих газопроводов к селам Аухатты, Булар батыр, Сортобе, Масанчи, Каракемер, Карасу, Отеген, Кызылсай, Кунбатыс-1 и Кунбатыс-2.

Всего проложено 392 км газопровода, что позволило обеспечить доступ к природному газу более 62 тыс. жителей и 274 объекта социальной сферы и предпринимательства. Работы выполнены в самые короткие сроки – с июня по октябрь 2020 года.

Более 70 лет не решалась проблема газоснабжения Кордая. Этот год можно назвать историческим. Благодаря поддержке Президента страны на газификацию 22 сел района, в которых проживают около 100 тыс. жителей, направлено свыше 10 миллиардов тенге. В результате обеспеченность кордайцев "голубым" топливом увеличится с 47 до 95 процентов. Такой масштабной работы здесь никогда не было, - отметил глава региона Бердибек Сапарбаев.

С радостным событием земляков поздравил председатель Совета общественного согласия района Абдибек Сеилханов.

Как вы знаете, в начале этого года к нам приезжал Глава государства. Тогда, мы, жители Кордайского района попросили Президента помочь с решением ряда проблем, в том числе газификации. И наши просьбы не остались без внимания. Мы очень благодарны всем, кто причастен к этому событию. Для нас это настоящий праздник и еще один повод вместе со своими дунганскими братьями встретиться, поговорить о насущном, поздравить друг друга. Главное для нас – единство! – отметил А.Сеилханов.

Поздравляя сельчан с радостным событием, газовики раздали жителям памятки с правилами безопасности. "Газ – это благо, но в то же время, при обращении с ним, безопасность должна стоять на первом месте", - говорят газовики.

После этого аким побывал в доме местного жителя Мусы Машанло, к которому наряду с другими в тот день был проведен газ.

Даже представить не могли, сколько удобств принесло нам это событие. Главное, тепло и чистота. Раньше каждую зиму закупали по семь-восемь тонн угля, приходилось каждые две-три часа бросать его в печку. А как-то попался некачественный уголь, всю зиму промучились. Больше всего супруга и сноха не нарадуются, ведь они в основном на кухне пропадают, - поделился радостью Муса Машанло.

"Теперь у нас совсем другая жизнь начинается – с газом! В доме будет всегда уютно и тепло. Хотим поблагодарить руководство страны и газовиков за большую радость в наших домах", - отметила жительница села Сортобе Мадина Молдажанова.

По словам директора Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Сакена Исмайлова, строительство подводящего газопровода проводилось параллельно с реконструкцией автоматической газораспределительной станции (АГРС) "Кордай" и увеличением ее пропускной способности.

Проводимая реконструкция даст возможность планировать работы по прокладке подводящих газопроводов еще к 12 населенным пунктам Кордайского района, - отметил он.

Природный газ на сегодняшний день, это самое чистое органическое топливо, поэтому газификация населенных пунктов района намного улучшит экологическую обстановку, позволит существенно сократить объем вредных выбросов. Кроме этого, при использовании природного газа для отопления, приготовления пищи и других бытовых нужд, уменьшатся затраты потребителей.

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