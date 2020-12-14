Политолог о заявлении депутата Госдумы: Такие речи должны быть исключены из лексикона

Мяч находится на стороне экспертного сообщества России, и они должны объяснить, почему этот вопрос постоянно поднимается со стороны северного соседа.

Часть общественности Казахстана обсуждает скандальное высказывание председателя комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". Об этом российский политик заявил в эфире государственного телеканала.

Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза, - говорил российский депутат.

Его высказывание вызвало реакцию со стороны Министерства иностранных дел Казахстана - временному поверенному в делах РФ Александру Комарову на официальном уровне была вручена нота.

Политолог и кандидат политических наук Ерлан Саиров прокомментировал zakon.kz заявление Вячеслава Никонова и призвал экспертное сообщество северного соседа быть благоразумнее.

По его словам, история казахского народа экстерриториальна, и никто никому "землю не дарил".

Наша история связана не только с территорией России, но и с другими сопредельными государствами. И исторически эти факты зафиксированы в источниках - арабских, европейских, китайских и в тех же российских. Незнание глубокой истории приводит к фатальным последствиям, - отметил Ерлан Саиров.

Помимо этого, продолжил он, существует корректность и дипломатический этикет. Любой политик государственного масштаба должен быть этичен в вопросах, касающихся других государств, тем более к тем, кого именуют союзниками.

Сегодня на официальном уровне декларируется, что Казахстан и Россия не только дружественные страны, но и союзники. Мне кажется, сейчас очень важно соблюдать этикет. Было бы понятно, если бы не имеющие отношения к официальным лицам, что-либо говорили. Но когда депутат Госдумы, член правящей партии говорит о таких вещах, это будет негативно влиять на межгосударственные отношения. Российским политикам нужно очень хорошо думать, прежде чем что-либо говорить, - заявил Саиров.

Политолог заявил, что Казахстан является верным союзником России и одним из немногих государств мира, который привержен союзническим обязательствам.

В этом отношении любой гражданин России должен относиться к Казахстану с уважением и пиететом. К большому сожалению, в российских СМИ наблюдается определенный "шовинистический угар". Он не может позитивно влиять на взаимоотношения как с соседями, так и с мировыми державами и международным сообществом. Нам нужно говорить о дружбе, сотрудничестве и взаимовыгодных экономических вопросах, - подчеркнул он.

Ерлан Саиров отметил, что со стороны Казахстана ни разу не высказывались претензии на официальном уровне к соседям. Наша страна старается создать пояс стабильности вокруг границ.

Точно такая же политика и психология должна быть у наших соседей. Тем более, нас связывают многолетняя история дружбы и сотрудничества. Поэтому мы призываем представителей экспертных кругов и истеблишмента быть более разумными и более мудрыми, - сказал политолог.

По его мнению, общественность Казахстана единодушно выразила свою точку зрения по поводу высказываний Никонова.

Министерство иностранных дел Казахстана быстро среагировало. Надеюсь, что российская сторона сама предпримет такие шаги, чтобы отношения на экспертном уровне и народной дипломатии были восстановлены, - рассказал Ерлан Саиров.

Спикер отметил, что репутация создается годами, но ее можно испортить "одним неловким движением".

На данный момент мяч находится на стороне экспертного сообщества России, и они должны объяснить, почему этот вопрос постоянно поднимается со стороны северного соседа. Мы живем в турбулентное время, как Казахстану, так и России не нужны резкие шаги, которые могут негативно повлиять на отношения между дружественными народами. Подобные высказывания должны быть исключены из лексикона политического менеджмента северного соседа, - заключил Ерлан Саиров.

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