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Будет ли работать общественный транспорт на праздники в Нур-Султане и Алматы

Вход в автобус без масок запрещен.

Фото : platon.asia14 декабря 2020, 13:12

О работе общественного транспорта в столице на праздники рассказали в акимате Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

В праздничные дни, а именно с 16 по 19 декабря, общественный транспорт Нур-Султана будет курсировать в обычном режиме. Стоит отметить, что рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на 20 декабря. Поэтому в воскресенье автобусы продолжат свою работу по прежнему режиму с графиком работы с 06:00 до 23:00 часов, - говорится в сообщении.

В общественном транспорте действует масочный режим. Вход в автобус без масок запрещен.

Посадка производится только через переднюю дверь. Оплата за проезд - безналичным расчетом: транспортной картой, SMS, QR-код.

В акимате Алматы также отметили, что работа продолжится без изменений.


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