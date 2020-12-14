За какие трассы казахстанцы начнут платить до конца года

Строительно-монтажные работы уже завершены.

Председатель правления АО НК "Казавтожол" Улан Алипов рассказал о новых платных участках автомобильных дорог, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sputnik.kz, до конца года планируется открыть 5,8 тысячи километров таких дорог.

В настоящий момент строительно-монтажные работы завершены, некоторые участки запущены в пилотном режиме.

Ведется работа по дооборудованию остальных участков. Планируем в марте-апреле 2021 года запустить в промышленную эксплуатацию, то есть сбор денег начнется в марте-апреле, - добавил он.

Платными станут участки дорог:

Шымкент – Ташкент;

Капшагай – Талдыкорган;

Павлодар - Нур-Султан;

Павлодар - Омск - граница России.

На западе республики платными станут участки:

Атырау – Актау;

Бейнеу – Акжигит;

Актобе - Уральск;

Уральск – Таскала;

участок Уральск - Самара.

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