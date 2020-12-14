За какие трассы казахстанцы начнут платить до конца года
Строительно-монтажные работы уже завершены.
Фото : s.7152.kz14 декабря 2020, 15:21
Председатель правления АО НК "Казавтожол" Улан Алипов рассказал о новых платных участках автомобильных дорог, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Sputnik.kz, до конца года планируется открыть 5,8 тысячи километров таких дорог.
В настоящий момент строительно-монтажные работы завершены, некоторые участки запущены в пилотном режиме.
Ведется работа по дооборудованию остальных участков. Планируем в марте-апреле 2021 года запустить в промышленную эксплуатацию, то есть сбор денег начнется в марте-апреле, - добавил он.
Платными станут участки дорог:
Шымкент – Ташкент;
Капшагай – Талдыкорган;
Павлодар - Нур-Султан;
Павлодар - Омск - граница России.
На западе республики платными станут участки:
Атырау – Актау;
Бейнеу – Акжигит;
Актобе - Уральск;
Уральск – Таскала;
участок Уральск - Самара.
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