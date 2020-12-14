Опасную езду на встречной полосе сняли очевидцы в Алматы
Авторы видео предположили, что водитель уснул за рулем.
Фото : скриншот видео14 декабря 2020, 15:59
Очевидцы сняли водителя, который выехал на встречную полосу в Алматы, передает zakon.kz.
Судя по кадрам, это произошло в Алатауском районе на улице Момышулы. На кадрах видно, как водитель находится за двойной сплошной линией. Он маневрирует перед встречным потоком.
Авторы видео предположили, что он уснул за рулем. К концу ролика водитель выехал на свою полосу, однако неизвестно, заезжал ли он на встречную снова.
В Департаменте полиции заявили, что видео передано в Местную полицейскую службу.
Правонарушитель будет непременно установлен и привлечен к ответственности. Такие факты непозволительны и считаются вопиющими, последуют меры наказания, - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
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