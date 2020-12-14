Куда уходят казахстанские деньги?

Объем задекларированных средств за 2019 год упал до минимального значения.

За 2019 год 44 060 налогоплательщиков представили декларацию о доходах и имуществе - на счетах в иностранных банках задекларировано 373,3 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Если сравнивать данные 2019 года с прошедшими годами, то это минимальный показатель.

По данным inbusiness.kz, в 2017 году казахстанцы задекларировали за границей денежные средства на сумму 820 млрд тенге, или около 2,4 млрд долларов по курсу на тот момент. В 2018 году объем средств вырос на 40%, составив 3,4 млрд долларов (1,3 трлн тенге).

В 2019 году казахстанцы выбирали Швейцарию, США и Великобританию.

Объем задекларированных средств казахстанцами за рубежом в 2019 году, в млн тг

Также прослеживается тенденция снижения приобретения имущества за границей. В 2018 году казахстанцы задекларировали 8,2 тысяч объектов недвижимости за рубежом, в 2019 году было задекларировано всего 6513 объектов.В разрезе стран на протяжении трех лет лидирует Россия.

Объем задекларированной недвижимости казахстанцами за рубежом в 2019 году, в тыс. ед.

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