Токаев объявил о новом пакете реформ

Его объявят в начале 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Акорда, обращаясь к участникам церемонии, Президент поздравил их с Днем Независимости и подчеркнул, что Независимость является прочной опорой нашей государственности, надежной основой суверенности.

Глава государства отметил, что пандемия помешала широко отметить главный национальный праздник страны.

Моей главной миссией на посту Президента является социальная справедливость и рост благосостояния народа. Поэтому в фокусе каждодневных усилий государства – улучшение качества жизни наших граждан. В этом году мы увеличили размеры пенсий и социальных пособий около 4 миллионам гражданам. Повысили социальные страховые выплаты в среднем на 50 %. Внедрили гарантированный социальный пакет для более чем 500 тысяч детей из малообеспеченных семей. Для поддержки людей, оказавшихся во время пандемии в сложной жизненной ситуации, мы пошли на беспрецедентный в нашем регионе шаг. Были осуществлены прямые выплаты гражданам в размере 42 500 тенге. Финансовую помощь от государства получили более 4,5 миллиона граждан. Предоставленная отсрочка по кредитам позволила не допустить дефолт порядка 1 миллиона 900 тысяч казахстанцев, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 29-й год нашей Независимости выдался сложным, драматичным, нестандартным. Подобные судьбоносные испытания не выпадают на долю каждого поколения. Пройдя суровую закалку глобальным кризисом, государство будет ставить перед собой еще более смелые цели и задачи.

Предстоящий год станет для нас рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия Независимости нашей Родины. Это время для подведения итогов и осмысления пройденного пути. Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий, вся работа будет выстроена максимально прагматично. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями. Мы твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны, – сказал Президент.

Глава государства анонсировал новый пакет реформ, о котором будет объявлено в начале следующего года. Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в Казахстане, направленным на построение "слышащего государства", продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей.

Еще одним важным событием в предстоящем году станут выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что выборы станут демонстрацией высокой гражданской активности и политической зрелости нашего общества. Избирательная кампания еще раз убедительно докажет институциональную устойчивость казахстанской государственности.

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