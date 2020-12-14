Мажилисмены высказались о заявлениях российских депутатов

Мухтар Ерман отметил, что подобные высказывания "носят недружественный характер".

Председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман прокомментировал высказывания российских депутатов Вячеслава Никонова и Евгения Федорова, передает zakon.kz.

"12 декабря МИД Республики Казахстан официально выразил свою позицию в связи с прозвучавшим в эфире российского телеканала высказыванием депутата Государственной Думы Российской Федерации от партии "Единая Россия", Председателя Комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. Однако официальной реакции и оценки российской стороны так и не последовало.

Сам же В.Никонов несколько откорректировал свое заявление, отметив, что "…интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан…", выразив при этом "самые теплые чувства в адрес братского Казахстана".

Вместе с тем в российских СМИ и социальных сетях продолжают появляться новые провокационные высказывания, которые только "подливают масло в огонь". В частности, депутат Государственной Думы Евгений Федоров выразил слова поддержки своему коллеге по депутатскому корпусу и пошел еще дальше, отметив, "…что современная территория Казахстана была в аренде у России…". Это, в свою очередь, спровоцировало справедливое недовольство граждан Казахстана, а также "жесткие столкновения" в социальных сетях.

В связи с этим от себя лично и от своих коллег депутатов Мажилиса хотел бы заявить, что участившиеся провокационные выпады со стороны российских политиков в отношении Казахстана носят недружественный характер и наносят серьезный ущерб сложившимся добрососедским и союзническим отношениям между казахским и российским народами.

В данном контексте хотелось бы вновь напомнить, а теперь депутату Е.Федорову, что сегодня Казахстан и Россию связывают стратегическое партнерство, Договор о вечной дружбе и союзничестве, более семи с половиной тысяч километров государственной границы добрососедства, которая делимитирована и близится к завершению ее демаркации. Это важный фактор, который должен непременно учитываться перед тем, как озвучивать подобные "необдуманные и немыслимые" утверждения.

Вызывает огорчение, что подобные высказывания звучат из уст депутатов Государственной Думы, народных избранников многонациональной России. В своей парламентской деятельности мы не должны допускать оскорблений и провокационных заявлений, должны беречь и ценить нашу дружбу.

Мы уверены, что подавляющее большинство депутатского корпуса России разделяет такую конструктивную позицию и будет работать на дальнейшее укрепление казахстанско-российских отношений. Подобные же демарши охотников "хайпануть" на межнациональной и территориальной тематике только оскорбляют память миллионов казахов и русских, которые столетиями выстраивали наше общее достояние – дружбу между нашими народами.

В связи с этим мы ожидаем адекватной оценки Государственной Думы Российской Федерации и, в целях сохранения доверительных отношений между законодательными органами двух стран, призываем наших российских коллег принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации", - отметил Мухтар Ерман.

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